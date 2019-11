© Copyright : DR

Au moins 13 manifestants ont été tués jeudi à Nassiriya, dans le sud de l'Irak, selon des médecins et des policiers, quelques heures après l'incendie du consulat du grand voisin iranien dans la ville sainte chiite de Najaf.

Jeudi est l'une des journées les plus meurtrières depuis le début le 1er octobre du premier mouvement spontané en Irak qui réclame la refonte du système politique et le renouvellement total de la classe dirigeante que les manifestants jugent corrompue et affiliée à diverses capitales qui se disputent l'influence en Irak, en tête desquelles Téhéran.