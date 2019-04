© Copyright : DR

La police d’investigations criminelles de Jakarta, en Indonésie, a annoncé avoir démantelé un réseau international de trafic d’êtres humains qui aurait fait 1200 victimes.

Selon la police et la presse indonésiennes, plus de 1200 domestiques, originaires d’Indonésie, auraient été expédiées vers la Turquie, la Syrie, l’Arabie saoudite et le Maroc.

La police a procédé à plusieurs arrestations à travers le pays. Huit personnes seraient à l’origine de ce trafic.

Le chef de la brigade d’investigations criminelles a déclaré que la plupart des victimes étaient recrutées dans les petites îles de la Sonde occidentale et à Jakarta.

Elle transitaient généralement par le Maroc avant d’être envoyées vers l’Arabie saoudite, la Turquie, la Syrie ou de rester au Maroc.

Selon la presse indonésienne, les individus à l’origine de ce réseau promettaient de généreux salaires à leurs victimes, qui ne se rendaient compte de la duperie que lorsqu’elles n’étaient pas payées à la fin du mois ou qu’elles subissaient des violences et des viols.

Quand elles réussissaient à s’échapper, la plupart se présentaient généralement à l'ambassade ou au consulat de leur pays.

Les huit suspects arrêtés encourent jusqu’à 15 ans de prison ferme, peine que prévoit la loi indonésienne pour ce type de crime.