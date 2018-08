Guinée-Sénégal: coup de froid ou pas, Alpha Condé passe ses vacances à Saly Portudal

Le Président Alpha Condé de la Guinée est au Sénégal depuis le jeudi 23 août et passe ses vacances à la station balnéaire de Saly Portudal. Pourtant, on dit qu'il est en froid avec le président sénégalais. Cherche t-il à démentir ce qui semble plus qu'une réalité pour nombre de sénégalais?

Par De notre correspondant à Dakar Moustapha Cissé