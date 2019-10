Guinée. Manifestations de l'opposition: 4 manifestants et un gendarmes tués

Au moins quatre jeunes manifestants et un gendarme ont été tués lundi en Guinée dans des heurts entre les forces de sécurité massivement déployées dans la capitale Conakry et des milliers d’opposants à un troisième mandat de l’actuel président Alpha Condé, ont indiqué des proches et le gouvernement.