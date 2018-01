France: un homme de 33 ans inculpé à Paris et écroué pour un projet d'attentat déjoué

Un homme de 33 ans, soupçonné de préparer un attentat et qui avait prêté allégeance à Daech dans une vidéo, a été mis en examen (inculpé) samedi à Paris et écroué, a appris l'AFP de sources proches de l'enquête et judiciaire.