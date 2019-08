© Copyright : DR

Trois enfants, âgés de 7, 9 et 13 ans, sont morts lundi dans le chavirage d'une vedette de plaisance dans la Manche, rapportent les médias français.

Trois adultes, qui se trouvaient également à bord du bateau, ont été blessés, selon les même sources qui citent les sapeurs pompiers.

L'embarcation dans laquelle se trouvait le groupe s'est retournée vers 15h30 (GMT+2) pour une raison qui reste encore à déterminer, à environ 800 mètres d'une plage de la commune d’Agon-Coutainville, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les trois adultes auraient réussi à s'extraire du bateau, mais les trois enfants seraient restés coincés dans la cabine plusieurs minutes avant d'être dégagés.

C’est un témoin du drame qui a donné l'alerte, selon les médias qui indiquent qu’un important dispositif de secours a été dépêché sur place, composé d’un hélicoptère de la sécurité civile et de deux unités de la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM). Les pompiers et le SAMU de la Manche ont été également mobilisés.

Dans un tweet, la ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a exprimé "sa vive émotion suite au bilan dramatique" de ce chavirage, affirmant que toutes ses pensées et sa solidarité vont aux familles et aux proches des victimes.