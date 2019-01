Des coups de feu ont été échangés et un malfaiteur, arrêté.

Une banque située près de la célèbre avenue des Champs-Élysées, dans le centre de Paris, a été le théâtre, ce mardi, d'un spectaculaire braquage, rapportent les médias du pays.

Plusieurs malfaiteurs ont fait irruption dans l'établissement bancaire vers 8h30 munis d'armes de poing, avant de séquestrer le personnel et de «visiter » plusieurs coffres, indiquent les mêmes sources citant la préfecture de Paris.

Les auteurs du braquage, toujours en fuite, ont pris tout leur temps pour réaliser leur forfait. Ils ont fouillé une trentaine de coffres durant environ 3H30, prenant le soin de ligoter le personnel et les clients.

Les malfaiteurs, qui étaient très bien équipés, notamment de talkie-walkie, avaient fermé l’agence de l’intérieur, plaçant un panneau qui indiquait une « fermeture exceptionnelle ».

Ils ont pris la fuite vers midi et ce n’est que 30 minutes plus tard que le personnel et les clients ont pu donner l’alerte.

Arrivée sur place, la police a procédé à des vérifications jusqu’à 15 heures.

Le préjudice de ce vol reste pour l’heure indéterminé mais pourrait atteindre plusieurs millions d’euros, selon les médias.

La Brigade de répression du banditisme a été saisie de l’enquête.