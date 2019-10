France. Notre-Dame de Paris: six mois après les flammes, une reconstruction toujours en question

Notre-Dame de Paris, partiellement dissimulée sous un échafaudage, le 19 août 2019.

© Copyright : DR

Six mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, la consolidation s'avère plus complexe que prévu, certains travaux périlleux et la facture très lourde, mais rien encore ne permet de discerner la forme qu'aura ce joyau gothique à l'issue du chantier du siècle.