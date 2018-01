© Copyright : DR

En vertu d'un décret entré en vigueur le 1er janvier, les agents de sécurité privée en France peuvent désormais être munis d'une arme à feu si leur mission les expose à un risque «exceptionnel d'atteinte à leur vie».

Ce dispositif, qui pourrait concerner les 170.000 agents de sécurité privée en France est toutefois très encadré. Il avait été voté en mars 2017 par l'ancienne majorité, sur fond de menace terroriste après la vague d'attentats de 2015, mais le gouvernement actuel l'a maintenu.

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, a indiqué à ce propos que dans un contexte de menace terroriste forte, il faut un «continuum de sécurité», soit un dispositif qui va des forces de sécurité publique, comme la police, jusqu'à la sécurité privée, celle que l'on trouve par exemple à l'entrée de grands centres commerciaux.

Même si les professionnels se félicitent d'un changement «culturel et politique», ce dispositif a déjà suscité de nombreuses critiques, notamment de la part de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, qui craint une banalisation de la présence armée dans l'espace public. Elle estime également que la sélection, la formation, et l'encadrement de ces agents privés sont très éloignés de celles des forces de l'ordre. Les agents de sécurité privée peuvent aussi être munis d'une matraque et d'une bombe lacrymogène.