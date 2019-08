France. French fab tour: opération séduction sur les plages pour l'industrie française

Le village French-Fab tour à Deauville

Simulateur de vol de Rafale, robots et mini-usine: l'industrie française fait la tournée des plages du pays, de la Côte d'Azur à la frontière belge, dans le but de dépoussiérer son image et attirer les jeunes qu'elle peine à recruter.