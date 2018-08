France-Egypte: ce que Macron et Al Sissi se sont dit au téléphone

La coopération entre la France et l'Egypte et les enjeux régionaux, notamment la situation en Libye et la question israélo-palestinienne, ont été abordés jeudi par les présidents français, Emmanuel Marcon, et égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, lors d'un entretien téléphonique.