France: deux soeurs siamoises camerounaises opérées avec succès

L'opération, qui a duré cinq heures, a mobilisé deux équipes afin de s'occuper de chaque bébé, soit une vingtaine de personnes. Bissie et Eyenga Merveille, âgées d'un an, étaient reliées par l'abdomen et avaient en commun une partie du foie.