Deux personnes ont été tuées dans la collision entre un train et une voiture survenue, dimanche, sur un passage à niveau dans l'Ain (Est), a indiqué la préfecture du département.

Les victimes sont une femme de 57 ans et un homme de 69 ans qui se trouvaient à bord de la voiture au moment de l'accident, a précisé la préfecture.

Le drame a eu lieu en fin d'après-midi au niveau de la commune de Tossiat, au sud de Bourg-en-Bresse, quand un train Intercités reliant Belfort à Lyon a percuté le véhicule.

Sur les 620 passagers se trouvant à bord du train, trois ont été légèrement blessés lors du choc, qui a interrompu le trafic ferroviaire sur la ligne régionale Ambérieu-Bourg-en-Bresse.

Le train a pu reprendre son voyage trois heures plus tard après le remplacement de son conducteur, indemne mais sous le choc, et suite aux vérifications nécessaires du bon état de la machine et des voies.