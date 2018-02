Football: Usain Bolt aurait signé avec le club que le WAC a détrôné

Usain a remporté le 200m des championnats du monde d'Athlétisme à Pékin.

© Copyright : DR

On en sait un peu plus sur le club de football avec lequel, Usain Bolt aurait signé. Ce n'est pas le Borussia Dortmund et ce serait plutôt un ancien vainqueur de la ligue des champions de la CAF quelque part sur le continent africain.

Par Mar bassine