Faux médicaments: ces «remèdes» qui font mal à l’Afrique

© Copyright : DR

Les faux médicaments constituent un véritable fléau en Afrique. Ils causent plus de 200.000 morts par an et autant de malades par an. Ce trafic, considéré comme le plus rentable, devant celui des cigarettes et la drogue, prolifère malheureusement grâce à un terrain favorable.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Moussa Diop