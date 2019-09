Espagne: exhumer Franco de son mausolée? La Cour suprême tranche ce mardi

Le mausolée de Francisco Franco, près de Madrid.

© Copyright : DR

La Cour suprême espagnole doit trancher ce mardi 24 septembre sur l'exhumation de Franco de son mausolée monumental situé près de Madrid, objet depuis plus d'un an d'un bras de fer entre le gouvernement socialiste et les descendants du dictateur mort en 1975.