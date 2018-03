© Copyright : DR

Le Qatar a déposé, samedi, une plainte auprès du Conseil de sécurité et de l’ONU, au sujet des violations de son espace aérien de la part de ses voisins émiratis et bahreïnis.

Alya Al Thani, la représentante permanente de Doha à l’ONU a adressé un message au Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et au président du Conseil de sécurité, le Hollandais ‎Karel van Oosterom.

Le texte de la plainte indique que la violation émiratie de l’espace aérien qatari a eu lieu à deux reprises, le 14 janvier et le 25 février derniers, tandis que la violation bahreïnie a été observée une seule fois, le 25 février dernier. Ces trois violations ont été menées par des avions militaires, selon l’agence de presse qatarie.

Ces actes sont qualifiés de "dangereux", dans le texte de la plainte, et sont considérés comme étant "une enfreinte franche du droit international".

Le message qatari met en garde, dans ce contexte, contre "la poursuite des tentatives des deux pays, provoquant des incidents, qui pourraient accentuer la tension dans la région".

D’autre part, le Qatar a appelé le Conseil de sécurité et les Nations Unies à "prendre les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales", assurant qu’il s’abstient de réagir et de recourir au droit de réponse à l’égard de ces violations.