L'incident aurait été provoqué par des voleurs qui ont fracturé l'oléoduc afin de le siphonner et de récupérer du pétrole.

Au moins sept personnes ont été tuées et 16 autres blessées, dans la nuit de mercredi à jeudi, suite à un incendie causé par la fuite d'un oléoduc, dans le nord de l'Egypte, a indiqué le ministère égyptien de la Santé.

Le précédent bilan (NDLR six morts et de 15 blessés) a été revu à la hausse et les blessés, dont certains se trouvent dans un état grave, ont été transférés à l'hôpital pour recevoir les soins, a fait savoir le porte-parole du ministère, Khaled Megahed.

L'incident, survenu dans le village d'Itay al-Baroud, dans le gouvernorat de Beheira entre Le Caire et Alexandrie, aurait été provoqué par des voleurs qui ont fracturé l'oléoduc afin de le siphonner et de récupérer du pétrole, a indiqué le directeur de l'autorité des oléoducs, Abdelmoneim Hafez.

Selon le gouverneur de Beheira, un individu a été arrêté en flagrant délit, tandis que les services de la protection civile ont circonscrit l'incendie.

La fuite a été colmatée, ont annoncé les autorités locales.