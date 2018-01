Egypte-Ethiopie-Soudan: une réunion cruciale à Addis-Abeba sur le barrage de la Renaissance

Les présidents égyptien et soudanais et le Premier ministre éthiopien se sont réunis ce matin à Addis-Abeba en marge du 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine. Objectif, aplanir les différends entre les trois pays au sujet du barrage de la Renaissance.

Par Moussa Diop