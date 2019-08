Limor Gorelik (à gauche) et Dana Atias (à droite) de l'ONG Zalul, offrent des verres en bambou et des sacs réutilisables à des vacanciers, à Herzliya en Israël.

Un employé de la mairie de Tel Aviv ramasse les plastiques et autres déchets laissés sur les plages de la ville côtière israélienne.

La mer, la plage, la fête, la liberté... Tel-Aviv a des airs de paradis perdu au Moyen-Orient, mais chaque matin Yosef Salman et son équipe y découvrent une tout autre réalité: emballages, bouteilles et sacs plastiques laissés par les baigneurs ou recrachés par la Méditerranée.

Ce matin-là, sous une chaleur moite, les oreilles bercées par le doux roulis des vagues, Yosef et sa petite équipe parcourent la plage avec de grands râteaux qui aplatissent le sable et trient les détritus. Chapelets de verres en plastique, tapis de mégots de cigarettes, tubes de crème solaire et couches pour bébés...

"Chaque année, nous ramassons 1.600 tonnes de déchets" sur les plages de Tel-Aviv dont 40% de plastique, explique Yosef, responsable du nettoyage des trois plus grandes plages de cette agglomération de près de quatre millions d'habitants.

A ces déchets s'ajoutent les micro-plastiques, des débris plastiques qui se sont désintégrés et s'éparpillent dans le sable. Mais à ce stade-là, c'est trop tard: impossible de les ramasser efficacement.

Pourtant, "quand il pleut en Israël, (...) on peut voir des tonnes de micro-plastiques dans le sable", assure Ariel Shay du mouvement Plastic Free Israel qui organise des nettoyages de plages.

Malgré la présence de nombre d'organisations écologistes dans le pays et des mesures pour limiter la distribution des sacs et sachets dans les grandes surfaces, Israël reste accro au plastique.

En juin, l'organisation environnementale WWF a publié un rapport classant les côtes israéliennes comme les troisièmes plus polluées par les déchets plastiques en Méditerranée, derrière la Turquie et la côte de Barcelone (Espagne), mais devant celles de Valence (Espagne), Alexandrie (Egypte), Alger et Marseille (France).

"A chaque fois que je vais sur la plage maintenant, je passe mon temps à nettoyer, c'est horrible!", se plaint Shani Zylbersztejn, un oeil sur sa fille de neuf mois qui joue avec une fourchette en plastique fraîchement déterrée.