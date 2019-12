Suède: les proportions des meurtres par balles et des meurtres liés à la violence des gangs ont augmenté.

Deux hommes ont été abattus par balles, tôt jeudi matin, lors d'une fusillade qui a éclaté à l'extérieur d'une discothèque dans le centre de Norrköping (sud-est de la Suède).

Plusieurs quartiers du centre-ville ont été bouclés pour enquête technique, rapporte la presse locale, précisant que les deux victimes, âgées de 40 et 45 ans, ont succombé à leurs blessures plus tard dans la nuit.

"Nous avons actuellement une dizaine de patrouilles sur les lieux", a déclaré Thomas Agnevik,porte-parole de la police, peu après 3 heures du matin. "Il y a plusieurs témoins qui ont vu des choses et nous avons parlé avec certains d'entre eux", a-t-il ajouté.

Aucune autre personne n'a été blessée lors de la fusillade, mais plusieurs fenêtres d'un restaurant voisin ont été endommagées.

Si les taux de criminalité et d'homicide de la Suède restent des plus faibles par rapport à de nombreux autres pays, les proportions des meurtres par balles et des meurtres liés à la violence des gangs ont augmenté au cours de la dernière décennie.