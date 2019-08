© Copyright : DR

La police danoise a annoncé ce mercredi enquêter sur une importante explosion "délibérée" devant le bureau de l'administration fiscale à Copenhague, faisant un blessé et causant d'importants dommages matériels.

L’explosion, qui pourrait être d'origine criminelle selon les autorités locales, s’est produite mardi "vers 22H15" (heure locale) dans le très huppé quartier d’Østerbro, dans le nord de la capitale danoise, brisant portes et fenêtres en verre et brûlant le bardage en métal à l'entrée principale du bâtiment.

"Quelqu’un l’a fait volontairement. Ce n'était pas un accident", a déclaré l’inspecteur en chef Jorgen Bergen Skov, de la police de Copenhague, à l’occasion d’une conférence de presse ce mercredi matin.

Il a précisé qu'il était cependant encore trop tôt pour déterminer la cause et le motif de cette explosion. Des enquêteurs et des chiens pisteurs sont actuellement sur place.

"Nous prenons cela très au sérieux et nous avons déjà établi hier soir une enquête large et exhaustive. Nous ne pouvons pas et n'accepterons pas une telle attaque", a-t-il dit.

L'agence des impôts a été touchée par une explosion il y a 16 ans aujourd'hui, dans ce que la police de l'époque qualifiait de "vandalisme", mais mercredi, Skov a déclaré que l'enquête avait révélé que les deux événements n'étaient pas liés.

Le Danemark compte parmi les impôts les plus élevés au monde sur lesquels repose son système de protection sociale généreux. Les enquêtes montrent que les Danois sont généralement heureux de payer des taxes élevées.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a évoqué un "acte délibéré", précisant qu’il était encore trop tôt pour parler d'"attentat terroriste".

"Nous parlons d’un acte criminel grave et d’une explosion très violente, c’est donc un miracle que personne n’ait été grièvement blessé", a-t-elle souligné.

Le ministre de la Fiscalité, Morten Bodskov, a estimé qu’il était "assez évident que la façade avait été détruite" délibérément, un acte "scandaleux et tout à fait inacceptable", selon lui.