Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué jeudi l'attaque au couteau à Trappes, dans la banlieue parisienne, ayant fait un mort et deux blessés graves.

"L'auteur de l'attaque dans la ville de Trappes (...) est l'un des combattants (du groupe) Etat islamique et a perpétré cette attaque à la faveur des appels à cibler des ressortissants des pays de la coalition" internationale anti-EI, a indiqué l'agence de propagande du groupe Amaq. Mais la police française a appelé à la prudence s'agissant des motivations réelles de l'assaillant. Selon une source au ministère français de l'Intérieur, citée par les médias, la police travaille sur la piste d'un différend familial et les victimes seraient des membres de la famille de l'assaillant (sa mère et sa soeur).



L'auteur des coups de couteau a été abattu. Fiché S, il était connu pour "apologie du terrorisme", selon les médias qui citent une source policière. Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a salué "la réactivité et la mobilisation exemplaire des forces de l'ordre", affirmant que ses '’premières pensées vont aux victimes et leurs proches".