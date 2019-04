Cyclone Idaï: plus de 2 milliards de dollars de dégâts

Les dégâts causés par le passage meurtrier du cyclone Idai sur le Mozambique et le Zimbabwe et les inondations au Malawi le mois dernier devraient coûter plus de 2 milliards de dollars à ces trois pays pauvres d'Afrique australe, selon une évaluation de la Banque mondiale.