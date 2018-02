© Copyright : AFP

Un tribunal d’Istanbul a condamné, vendredi, à la réclusion à perpétuité aggravée six suspects accusés d’être membre du bras médiatique du groupe FETÖ (mouvement de Fethullah Gülen) que les autorités considèrent comme étant l’instigateur du coup d’Etat avorté de juillet 2016.

La cour a condamné Fevzi Yazici, Yakup Simsek et Sükrü Tugrul Özsengül à la réclusion à perpétuité avec les journalistes et frères Mehmet et Ahmet Altan ainsi que Nazli Ilicak pour "tentative de renversement de l’ordre constitutionnel".

Mehmet Altan, un éminent professeur, a été appréhendé le 22 septembre 2016 avec son frère Ahmet Altan, ex-rédacteur en chef du quotidien "Taraf" disparu des Kiosques depuis sa saisine par les autorités.

Mehmet Altan avait participé à une émission télévisée diffusée sur une chaine, accusée de liens avec FETO le 14 juillet 2016, soit la veille de la tentative d’insurrection lors de laquelle il avait laissé entendre qu’un coup d’Etat était imminent.

Plus de 879 entreprises ont été saisies par le Fonds turc de garantie de l'épargne et des dépôts (TMSF) dans le cadre des enquêtes sur la tentative de coup d’État de juillet dernier, dont quelque 147 entreprises de médias ont été fermées.