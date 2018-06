Côte d’Ivoire: PDCI, guerre ouverte entre pro et anti-RHDP à la veille d'une réunion du Bureau politique

© Copyright : DR

Alors qu'une réunion du Bureau politique du PDCI doit se tenir ce 17 juin prochain, l’ex-parti unique est plus que jamais divisé entre pro et anti Rassemblement des Houphêtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), coalition au pouvoir soupçonnée de vouloir faire le lit du 3e mandat de Ouattara.