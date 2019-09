Côte d'Ivoire: Ouattara remanie son gouvernement à un an de la présidentielle

Le président ivoirien Alassane Ouattara.

© Copyright : DR

Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mercredi un nouveau gouvernement sans grand changement, dominé par sa formation politique et marqué par la création d’un ministère de la Sécurité et de la protection civile, à un an de la présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire.