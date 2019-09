Côte d'Ivoire: la procureure de la CPI "s'acharne" contre Laurent Gbagbo

L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à la CPI, le 15 janvier 2019 à La Haye.

La procureure de la Cour pénale internationale estime que l'acquittement de l'ex-président ivoirien et de l'un de ses proches, Charles Blé Goudé, est lié à des erreurs de droit et de procédure. En Côte d'Ivoire, on dénonce un acharnement contre un homme illégalement éjecté du pouvoir.