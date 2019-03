© Copyright : DR

Après un mois de combat, les forces démocratiques syriennes ont conquis le dernier bastion tenu par l'Etat islamique (EI) en Syrie. Le ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, a rendu hommage au "courage, à la détermination et à l’efficacité de ces combattants libres".

Le groupe Etat islamique (EI), "califat" autoproclamé, a été décimé après la percée de la force arabo-kurde, soutenue par les Etats-Unis. En effet, l'EI a perdu son dernier bastion en Syrie, a annoncé cette force.

Mustefa Bali, porte-parole des FDS, écrit dans un communiqué que "les Forces démocratiques syriennes (FDS) déclarent la totale élimination du soi-disant califat et une défaite territoriale à 100% de l'EI."

les FDS ont réussi à s'accaparer les dernières positions de l'EI à Baghouz, un village de l'est de la Syrie, proche de la frontière irakienne. Les combats ont été très violents face aux derniers irréductibles de l'EI, a précisé ce porte-parole.

A l'issue de ce mois de combat, les FDS ont levé leur drapeau sur Baghouz pour célébrer leur victoire.

Le président français Emmanuel Macron a salué samedi la chute du califat autoproclamé de l'EI en Syrie, en jugeant qu'un "danger majeur pour notre pays" avait été "éliminé".

Le chef d'Etat poursuit dans deux tweets postés en hommage à la coalition internationale que "la menace demeure et la lutte contre les groupes terroristes doit continuer".

La Première ministre Theresa May a elle aussi déclaré dans un communiqué que "nous ne devons pas perdre de vue la menace que représente Daech et le gouvernement (britannique) reste déterminé à éradiquer leur idéologie néfaste. Nous continuerons à faire le nécessaire pour protéger le peuple britannique et nos alliés".

Le chef de la diplomatie française, Jean Yves Le Drian, a rendu hommage dans un communiqué aux "combattants libres engagés depuis plus de quatre années contre Daech et qui viennent de remporter une ultime victoire dans le ville de Baghouz".

Le locataire du Quai D'Orsay a poursuivi "qu'en ce jour décisif, j'ai une pensée émue pour les trop nombreuses victimes de Daech au Levant et partout dans le monde". Il ajoute que "la plus grande détermination reste nécessaire pour prévenir la résurgence de Daech".

La fin du "califat" autoproclamé de l'EI marque le début d'une nouvelle phase dans la lutte contre les djihadistes, a déclaré de son côté le commandant des Forces démocratiques syriennes, Mazloum Kobane, après l'annonce de la victoire contre l'EI.

Lors d'une cérémonie de célébration dans l'est de la Syrie, l'envoyé américain de la coalition internationale anti-EI dirigée par les Etats-Unis, William Roebuck, a de son côté salué une "étape cruciale" de la lutte contre cette organisation.

A son apogée en 2014, l'EI contrôlait un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne en Irak et en Syrie. L'organisation responsable d'atrocités et d'attentats meurtriers y compris en Europe y avait imposé un règne de terreur.

Il est à noter que depuis le 15 mars 2011, date qui marque le début de la guerre civile en Syrie, plus de 370 000 morts sont à déplorés et plus de 5,6 millions de syriens déplacés, soit plus du tiers des réfugiés dans le monde.