Choléra: les chiffres du ministère algérien de la Santé

La maladie du Choléra se répand en Algérie. Dans un communiqué, le ministère de la Santé du voisin de l'Est précise en détails les villes et les provinces les plus touchées à l'heure actuelle.

Le ministère de la Santé, de l'habitat et de la réhabilitation des hôpitaux en Algérie vient de communiquer dans les détails les cas de choléra. Depuis le 7 août 2018, les hôpitaux du pays ont accueilli 139 cas dont 46 sont effectivement touchés par la maladie.

L'épidémie est bel est bien installée en Algérie et plusieurs villes et provinces sont concernées. Tipaza, là où le premier cas a été observé à cause de l'eau contaminée d'un puis, arrive en tête avec 12 cas de choléra sur 18 cas examinés. Cas de choléra par ville: Bouira: 3 d'entre 6 Blida: 25 d'entre 31 Alger: 5 d'entre 22 Almeida: 1 cas Defla: 1 cas suspect

Par Qods Chabaa