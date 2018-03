© Copyright : DR

Les représentations d'une pièce de théâtre qui devaient débuter ce dimanche dans le cadre du Downtown Contemporary Arts Festival (D-CAF), important événement artistique qui se tient au Caire depuis 2012, ont été annulées à cause de la censure, a annoncé le festival.

"La troupe Al-Mabad et D-CAF ont le regret d'annoncer que les représentations prévues ce dimanche et demain lundi (de la pièce) Avant la révolution du metteur en scène Ahmad Attar ont été annulées", a indiqué D-CAF sur Facebook.

Les autorités de la censure ont exigé la suppression de cinq scènes de la pièce, a souligné le festival. Le metteur en scène a jugé que "cela nuirait à la construction dramatique et à l'œuvre entière et la viderait de son contenu", selon le communiqué. Le metteur en scène a ainsi estimé que la pièce, qui évoque l'Égypte d'avant la révolution de 2011, ne pouvait être représentée sans ces scènes.

La troupe a demandé à la censure de réexaminer sa décision lundi en mettant en place une nouvelle commission de visionnage, et exprimé l'espoir que la pièce puisse être autorisée telle quelle et représentée à partir de mardi si les censeurs changent d'avis. L'annulation de la pièce survient à un moment où les libertés sont de plus en plus étouffées en Égypte, à moins de dix jours du début de l'élection présidentielle, prévue du 26 au 28 mars.

Le président Abdel Fattah al-Sissi, candidat à sa succession, est régulièrement accusé de réprimer les voix dissidentes, et de cibler la presse notamment. En pleine campagne présidentielle, officiellement lancée le 24 février, avec un chef de l'État omniprésent et ne souffrant aucune concurrence véritable, l'étau semble se resserrer.

L'Égypte occupe la 161e place (sur 180 pays) au classement mondial 2017 de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Au moins 29 journalistes sont emprisonnés dans le pays selon l'ONG.