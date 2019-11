Cameroun: une mission OIF-UA-Commonwealth pour rechercher des solutions à la crise anglophone

Le président de la Commission de l’Union africaine et les secrétaires générales de l’Organisation internationale de la Francophonie et du Commonwealth, en séjour au Cameroun, ont abordé la mise en œuvre des recommandations du «grand dialogue national» avec le président Biya et l'opposition.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem