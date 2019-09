Cameroun: les écoles internationales séduisent de plus en plus de parents d'élèves

Autrefois destinées aux enfants d’expatriés, ces établissements scolaires séduisent de plus en plus de parents camerounais qui n’hésitent pas à payer des fortunes pour y envoyer leur enfants, dans le but de favoriser plus tard leur accès dans les grandes universités étrangères.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem