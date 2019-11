Cameroun: les agents publics face à la violence grandissante des usagers

Médecins, enseignants, etc., sont fréquemment agressés physiquement sur leur lieu de service par des usagers de plus en plus violents. Des cas qui devraient désormais faire l'objet de poursuites judiciaires.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem