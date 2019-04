Cameroun: le combat des femmes pour plus de représentativité dans la vie publique

Les associations camerounaises de défense des droits des femmes veulent au moins 30% de représentantes maires et dépasser le cap de 31% pour les députés. Les élections législatives et municipales prévues cette année sont l'occasion rêvée pour elles d’être plus présentes en politique. Explications.

Par notre correspondant au Cameroun Tricia Bell