Cameroun: elle accouche son premier bébé à… 62 ans!

Une femme a donné la vie par césarienne le 31 octobre 2018 d'une fille de 2,7 kg au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine Paul et Chantal Biya de Yaoundé. Elle est âgée de 62 ans... Un cas inédit dans le pays.

Par notre correspondant au Cameroun Tricia Bell