Cameroun. Crise anglophone: un nouveau rapport d’Amnesty International accable l’armée et les séparatistes

Dans un nouveau rapport intitulé «Une tournure tragique. Violence et atteintes aux droits humains dans les régions anglophones du Cameroun», l’organisation révèle que les forces de sécurité ont détruit des villages et torturé des séparatistes. Ces derniers ne sont pas non plus épargnés par l'ONG.

Par notre correspondant au Cameroun Tricia Bell