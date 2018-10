Cameroun. Crise anglophone: Macron demande à Biya de prendre des initiatives pour un règlement du conflit

© Copyright : DR

Dans une correspondance adressée à son homologue camerounais, le président français émet le vœu que des initiatives soient prises au plus vite pour un «règlement politique et pérenne» de la crise qui sévit depuis octobre 2016 dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par notre correspondant au Cameroun Tricia Bell