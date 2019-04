Cameroun. Crise anglophone: au moins 170 civils tués en six mois, selon Human Rights Watch

Un lourd bilan de 170 morts et 31 membres des forces de sécurité ont aussi été tués entre octobre 2018 et février 2019, rapporte l’ONG, qui demande au gouvernement d’enquêter sur des allégations d’atteintes aux droits humains, et de garantir la protection des civils lors des opérations de sécurité.

Par notre correspondant au Cameroun Tricia Bell