Cameroun. Concours administratifs: un réseau de faussaires démantelé à Yaoundé

Six personnes, suspectées d’avoir introduit 74 faux noms dans la liste des admis au test de sélection de 1.000 instituteurs de l’enseignement maternel et primaire, ont été interpellées et placées en garde à vue dans les locaux de la police de la capitale camerounaise.

Par De notre correspondante au Cameroun Patricia Ngo Ngouem