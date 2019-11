Bénin: l'Etat condamné à payer 60 millions d'euros à l'opposant Sébastien Ajavon

Sébastien Ajavon, patron du patronat béninois ayant fait fortune dans le poulet.

© Copyright : DR

L’Etat du Bénin a été condamné lourdement par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) à payer 60 millions d’euros de “préjudices économiques et moraux” à un homme d’affaires et opposant béninois, Sébastien Ajavon.