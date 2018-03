Automobile. Salon de Genève: place aux voitures de demain

Un salon où les constructeurs de voitures de luxe présentent leurs nouveautés.

Malgré un marché au plus haut et des bénéfices records, l'industrie automobile devrait apparaître en plein doute cette semaine à Genève, face à la chute du diesel et aux investissements colossaux nécessaires pour les véhicules électriques et autonomes de demain.