Attaque de Ouagadougou: voilà comment le chef d'état-major du G5 Sahel a failli y passer

Voici ce que l'on sait de la double attaque qui a eu lieu vendredi 2 mars à Ouagadougou contre l'ambassade de France et l'état-major général des armées au Burkina Faso, et revendiquée par une organisation jihadiste du Sahel, le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM).