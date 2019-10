© Copyright : DR

Les couples étrangers non mariés peuvent désormais louer une chambre d'hôtel en Arabie saoudite, ont annoncé dimanche les autorités du royaume ultra-conservateur, quelques jours après l'annonce de l'émission de visas touristiques.

Une circulaire adressée aux établissements hôteliers, publiée dimanche par l'Autorité du tourisme et du patrimoine national sur son compte Twitter, autorise également les femmes seules à louer des chambres d'hôtel. Dans le passé, les couples voulant aller à l'hôtel devaient prouver qu'ils étaient mariés.

"Ceci n'est plus exigé pour les touristes", indique la circulaire, ajoutant que les Saoudiennes ont aussi la possibilité de louer seules des chambres d'hôtel sur présentation d'une pièce d'identité. L'Arabie saoudite a annoncé le 27 septembre l'émission pour la première fois de visas de tourisme, ouvrant ses portes aux vacanciers dans le but de diversifier ses ressources, pour l'heure complètement dépendantes du pétrole.

Jusqu'à présent, le royaume ne délivrait de visas qu'aux pèlerins musulmans, aux expatriés et, depuis peu, aux spectateurs de rencontres sportives ou d'événements culturels. Le développement du tourisme est l'un des principaux axes du programme de réforme "Vision 2030" du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui vise à préparer la plus grande économie arabe à une ère post-pétrolière.

Des visas en ligne et à l'arrivée dans le royaume seront donnés aux ressortissants de 49 pays, dont les Etats-Unis, l'Australie et plusieurs pays européens. Le 28 septembre, les autorités ont toutefois averti que les touristes qui violent "la décence publique", notamment en terme d'habillement et de comportements, s'exposeront à des amendes.