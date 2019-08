Arabie Saoudite: le Roi Salman fait le grand ménage

Le roi d'Arabie saoudite Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, à Riyad.

© Copyright : AFP

Le Roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz a limogé vendredi un certain nombre de hauts responsables, nommé d'autres et annoncé la restructuration de départements ministériels et instances gouvernementales, rapporte l'agence officielle saoudienne de presse (SPA).