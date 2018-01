© Copyright : AFP

La capitale turque Ankara a décidé lundi de rebaptiser la rue où se situe l'ambassade des Emirats arabes unis d'après le nom d'un dignitaire ottoman au coeur de tensions entre ce pays et la Turquie.

La "rue numéro 613" portera désormais le nom de "Fahreddin Pacha", a indiqué sur Twitter le maire d'Ankara, Mustafa Tuna, à l'issue du premier Conseil municipal de l'année de la capitale turque. Relativement ignoré jusqu'alors, le nom de Fahreddin Pacha est revenu sur le devant de la scène le mois dernier après que le chef de la diplomatie des Emirats, Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, eut relayé un tweet désobligeant à l'endroit de ce dignitaire ottoman posté à Médine pendant la Première Guerre mondiale.

Le message en question, publié à l'origine par un utilisateur de Twitter se présentant comme un dentiste irakien installé en Allemagne, accusait l'officier ottoman d'avoir "commis un crime contre le peuple de Médine en volant leur argent" et en les expulsant vers la Syrie et Istanbul à bord de trains. Deuxième ville sainte de l'islam, Médine, qui faisait autrefois partie de l'Empire ottoman, est située dans l'actuelle Arabie saoudite.

Cet épisode a suscité la colère du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a qualifié le ministre émirati de "mal élevé (...) trop gâté par le pétrole et l'argent". Le chargé d'affaires des Emirats avait même été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Les relations entre la Turquie et les Emirats sont empreintes de méfiance, Ankara soutenant notamment le Qatar dans la crise qui l'oppose depuis six mois à ses voisins du Golfe.

L'"avenue numéro 609", qui jouxte l'ambassade des Emirats, a par ailleurs été rebaptisée lundi "avenue du défenseur de Médine", a ajouté le maire d'Ankara sur Twitter. Les plaques des deux voies doivent être remplacées mardi, a précisé l'agence de presse étatique turque Anadolu. "Désormais, l'adresse postale de l'ambassade (des Emirats) sera +Avenue du défenseur de Médine, rue Fahreddin Pacha+", s'est réjoui Tuna. "Félicitations".