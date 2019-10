Angola: en plein pays équatorial, la sécheresse menace des milliers d'éleveurs

A cause de la plus sévère sécheresse depuis des décennies dans cette partie, la plus humide du continent, des milliers de petits éleveurs pourraient mourir de faim. Amnesty International dénonce également l'accaparement de leurs terres par les grands exploitants.