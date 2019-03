Algérie: une centaine de personnalités interdites de sortie du territoire

Avec la fin du régime, on craint que certains dirigeants politiques et opérateurs économiques du régime ne prennent la poudre d'escampette. Face à cette situation et aux rumeurs faisant état de mouvements suspects de capitaux, une centaine de personnes sont interdites de sortie du territoire.

Par Karim Zeidane