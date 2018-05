© Copyright : DR

Pour distribuer des paniers contenant des aliments essentiels du mois du Ramadan aux familles démunies au niveau de la wilaya d'Oran, des "élus" communaux n'ont pas trouvé mieux que des bennes à ordures pour les charger et les faire parvenir à leurs destinataires! Scandale.

En ce mois sacré du Ramadan, les autorités communales de la wilaya d'Oran ont eu une pensée pour les familles nécessiteuses. Distribuer des paniers contenant des aliments essentiels (huile, sucre, farine, entre autres) aux foyers démunis. Quoi de plus normal, en ce mois d'abstinence, de piété et de solidarité. Sauf que cette initiative à la base noble a été affectée par un acte méprisant et méprisable. Les paniers du Ramadan destinés aux habitants déshérités ont été chargés à bord de bennes à ordures!

Une pratique qui a suscité la colère, voire l'indignation généralisée en Algérie, tant et si bien que les promoteurs de cette affligeante idée dégoulinant de mépris n'ont rien trouvé mieux à présenter en guise de justification que le déni de cette pratique indigne et méprisante envers des citoyens algériens dont le "délit" est d'être pauvres!

Un véritable scandale dénoncé avec vigueur sur la centrifugeuse des réseaux sociaux, pour ne pas parles des sites et autres chaînes d'information, le cas échéant la chaîne "Al Bilad. Net" (voir reportage ci-dessous).