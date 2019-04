Algérie: Saïd Bouteflika dirigeait le pays au milieu de soirées bunga bunga

© Copyright : AFP

Saïd Bouteflika a dirigé l'Algérie à partir d'une villa vouée à des soirées de débauche, louée par son ami Ali Haddad. On y consommait de la cocaïne et de l'alcool à profusion, en la compagnie de prostituées. Et... Il y octroyait un marché à l'un des participants ou y nommait un ministre.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Mar bassine